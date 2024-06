Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno quasi reso "normali" risultati che in realtà sono fuori da ogni logica. Le imprese compiute dai Big 3 nel corso del tempo hanno imposto standard sempre più elevati e gli appassionati tendono troppo spesso a paragonare i loro numeri a quelli degli altri.

Così, un tennista in grado di vincere tre Major - come per esempio Stan Wawrinka - sembra aver fatto qualcosa di ordinario quando invece ha conseguito un incredibile obiettivo realizzando il sogno di molti tennisti.

Lo stesso concetto sta iniziando a orientare il giudizio sui due migliori giovani del circuito: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Pistolesi: "Non credo che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vinceranno più di 20 Slam"

Claudio Pistolesi, parlando della vecchia e della nuova generazione a Fanpage, ha cercato di far emergere quella che rappresenta un'unicità nel mondo del tennis.

"Non credo che né Alcaraz e né Sinner vinceranno più di 20 Slam, poi mai dire mai, ma è molto molto difficile. Ogni epoca ha i suoi campioni: Sinner e Alcaraz hanno dimostrato che c’è già un post Federer, Nadal e Djokovic, i mostri.

Il tennis va avanti, anche se loro tre hanno lasciato un segno memorabile, per sempre. Con l’aggiunta di Andy Murray che è stato numero uno del mondo con tutti i tre in piena attività" , ha spiegato l'ex numero 71 del ranking mondiale.

"Big 3? Ognuno è diverso, Nadal ha sempre ascoltato il suo corpo e sta continuando a farlo. È il suo corpo a decidere. Come tipo di gioco avere Nadal a 38 anni ancora in campo è qualcosa di incredibile. Di più rispetto a Federer che è arrivato a 40, proprio in virtù della sua tipologia di gioco.

Ne parlo nel mio secondo libro, francese, che ha anche una versione italiana dedicata a Djokovic, Nadal e Federer. Analizzo come hanno fatto questi tre a resistere e vincere così tanto. È una questione di mentalità, sono tutti e tre diversi tra di loro" .