Jannik Sinner è approdato a Wimbledon: previsto un allenamento con Novak Djokovic

Si attendeva praticamente solo il suo arrivo tra i grandi protagonisti attesi durante la competizione. Jannik Sinner è approdato ufficialmente sui campi dell'All England Club di Londra e ha cominciato la mini-preparazione che lo porterà a esordire a Wimbledon la prossima settimana (a partire dal 1° luglio).

L'altoatesino ha effettuato una sessione di allenamento già nella giornata di mercoledì, provando i consueti movimenti sull'erba e scambiando con l'argentino Federico Coria.

Previsto un allenamento con Novak Djokovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'azzurro tornerà in campo giovedì insieme a Novak Djokovic: i due giocheranno insieme per un'ora e testeranno la loro rispettiva condizione fisica.

Il 22enne di San Candido è reduce dallo splendido trionfo all'Atp 500 di Halle e ha acquisito così ulteriore fiducia su questa superficie, mentre Nole si è operato circa 20 giorni fa al menisco del ginocchio destro e sta provando a essere comunque della partita.

Venerdì poi l'appuntamento del sorteggio in cui l'atleta italiano scoprirà gli accoppiamenti del primo turno e le proiezioni nel main draw. Sinner guiderà da numero uno il tabellone di un torneo Slam per la prima volta in assoluto: un grande traguardo raggiunto dall'altoatesino, ora pronto a difendere la vetta del ranking e a far valere lo status di principale testa di serie.

L'avversario più temibile, oltre al serbo se dovesse confermare la sua presenza, sarà il campione in carica Carlos Alcaraz, che potrebbe finire dalla stessa parte dell'azzurro essendo il numero tre (dunque, un'ipotetica semifinale tra i due, così come accaduto al Roland Garros).