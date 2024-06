Jannik Sinner è il tennista che ha guadagnato di più nel 2024: la classifica

Primo in ogni classifica del 2024: è il dominio assoluto di Jannik Sinner. La stagione tennistica è giunta a metà e tirando le prime somme, non si può che sottolineare che il protagonista indiscusso è senza dubbio il tennista italiano.

Prima posizione nel ranking mondiale conquistata qualche settimana fa, primo posto nel ranking e tennista con più titoli singolare, ben quattro, almeno due in più di qualsiasi altro giocatore. A questi straordinari numeri, si aggiunge un altro primato piuttosto invidiabile.

Il 22enne azzurro è il tennista che ha guadagnato di più nei primi sei mesi del 2024 in termini di Prize Money. Scopriamo insieme quanto ha intascato Sinner nella prima parte dell’anno.

Quanto ha guadagnato nel 2024 Jannik Sinner? Le cifre

Le vittorie e gli straordinari risultati hanno permesso al numero uno al mondo di guadagnare 5,35 milioni di dollari statunitensi (circa 5 milioni di euro) nei primi sei mesi del 2024.

Una cifra che permette a Sinner di staccare tutti i colleghi in testa al Prize Money Ranking, che considera esclusivamente i premi in denaro acquisiti dai tennisti in base ai risultati nei vari tornei disputati. Un bottino importante per il ragazzo altoatesino, frutto delle quattro vittorie di alto livello agli Australian Open, ai Masters 1000 di Miami, all’ATP 500 di Rotterdam e all’ultima ottenuta all’ATP 500 di Halle, alle quali si aggiungono le semifinali al Roland Garros e a Montecarlo.

Tra Sinner e gli altri tennisti il divario è piuttosto netto, visto che in questa speciale classifica è inseguito da Alexander Zverev, il quale ha guadagnato 4,63 milioni. Segue poi Carlos Alcaraz a quota 4,56 milioni.

Novak Djokovic è fermo a 1,85 milioni. Ecco i primi 11 tennisti del PRIZE MONEY RANKING 1. Jannik Sinner (Italia) 5,35 milioni di dollari 2. Alexander Zverev (Germania) 4,63 milioni di dollari 3. Carlos Alcaraz (Spagna) 4,56 milioni di dollari 4.

Casper Ruud (Norvegia) 3,14 milioni di dollari 5. Daniil Medvedev (Russia) 2,89 milioni di dollari 6. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 2,68 milioni di dollari 7. Alex de Minaur (Australia) 2,38 milioni di dollari 8. Andrey Rublev (Russia) 2,2 milioni di dollari 9.

Hubert Hurkacz (Polonia) 1,96 milioni di dollari 10. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 1,86 milioni di dollari 11. Novak Djokovic (Serbia) 1,85 milioni di dollari