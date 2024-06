Ljubicic svela: "Jannik Sinner, Alcaraz o Djokovic? Ecco i miei favoriti a Wimbledon"

Ivan Ljubicic, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, si è espresso su chi siano i principali favoriti a Wimbledon. L'ex coach ha analizzato i momenti dei principali Big (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic su tutti) e come arriveranno al torneo londinese.

Le prime considerazioni del 45enne sono state per Jannik Sinner, nuovo numero uno al mondo e di recente vincitore dell'Atp 500 di Halle (l'unico a riuscirci da primo della classifica insieme a Roger Federer, giocatore che lo stesso Ljubicic ha allenato dal 2016 al 2022).

"Credo che sia un bellissimo esempio per i giovani. Non che altri non lo siano ma lui ha un modo di fare particolare: non si esalta quando vince e non fa drammi quando perde. Fa il suo lavoro, fa quello che dice lui: il suo talento più grande è quello di mettersi a lavorare.

Jannik è così, il carattere non lo cambi e lui continuerà così e proprio questo lo porterà molto in alto. Quanto in alto? Vedremo. Ha appena vinto il suo primo Slam e ora continua a vincere altri tornei" è il parere dell'ex tennista.

I favoriti di Wimbledon per Ljubicic

"Wimbledon è ormai dietro l'angolo. Federer ne ha vinti tantissimi dopo aver conquistato Halle. Vediamo se sarà la volta anche di Sinner" ha inoltre aggiunto nell'intervista.

Poi il nativo di Banja Luka si è sbilanciato sui grandi favoriti per la manifestazione: "Prima del Roland Garros c'erano tantissimi punti di domanda, soprattutto dal punto di vista fisico per quanto riguardava Alcaraz, Sinner e Djokovic che stava bene ma non aveva il ritmo gara.

Adesso è tutto diverso: sembra che Sinner e Alcaraz stiano benissimo e sono loro i favoriti. Nole si è operato ma proverà a esserci: sarebbe una cosa bellissima. Ma, ora come ora, i miei favoriti sono Jannik e Carlitos.

I primi tre-quattro turni ci diranno in che condizioni sono tutti i protagonisti. Se i migliori sopravvivranno alla prima settimana, diventeranno sempre più favoriti" ha concluso.