Da Djokovic a Jannik Sinner, Ana Ivanovic: "Sono davvero felice per lui"

È stata un'icona del tennis femminile, sia per i risultati (Roland Garros vinto e numero uno al mondo) che per una bellezza indiscussa, Ana Ivanovic ha smesso ormai da qualche anno ed è il volto di Haier, azienda leader di elettrodomestici.

Ana è sposata anche con l'ex calciatore tedesco Bastian Schweinsteiger, i due sono legati ormai da tanto tempo. Ana in queste ore ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dove ha parlato di Sinner, del tennis maschile e anche di quello femminile dove oltre alle solite abbiamo visto brillare anche la nostra Jasmine Paolini, finalista all'ultimo Roland Garros.

Ecco le sue parole: "Sono davvero felice di vedere Jannik Sinner al numero uno al mondo, adoro la sua personalità e il suo modo di stare in campo e sinceramente il suo tennis non ha punti deboli. Quando gioca sembra molto concentrato e piuttosto composto".

Oltre a Jannik c'è anche Novak Djokovic, connazionale di Ana e tennista più vincente della storia; quest'anno Nole è stato in difficoltà e a riguardo la Ivanovic ha spiegato: "Non puoi mai escludere Novak Djokovic dalla lotta, sai che tornerà sempre in forma e competitivo per vincere altri tornei del Grande Slam".

Riguardo un possibile ritorno al tennis Ana rivela: "Alcuni giorni mi manca, soprattutto quando vedo alcune tenniste impegnate nei tornei del Grande Slam. Ora però penso che non manchi nulla alla mia vita e devo dire che sto bene così".

Poi bellissime parole per la nostra Jasmine Paolini che l'ex tennista serba elogia: "Non è mai troppo tardi per salire in cima, Jasmine è una gran lavoratrice e sia con lei che con altri vediamo che alcuni tennisti possono crescere di rendimento durante alcune fasi della propria carriera.

Le difficoltà del tennis femminile a esaltare il proprio prodotto: "Ci vuole tempo per produrre rivalità, e c'è sempre un divario generazionale che si crea tra le tenniste. Ai miei tempi siamo state fortunate e devo dire che c'erano sempre bei match e belle rivalità".