Dominic Thiem: "Il tennis è in buone mani con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz"

"Vi devo dire una cosa importante, molto triste ma anche molto bella: questa sarà la mia ultima stagione" . Lo scorso maggio, Dominic Thiem ha annunciato che saluterà il tennis al termine del 2024, nello specifico nel torneo di casa a Vienna.

Alla base della dura decisione presa dall'austriaco ci sono due motivi principali: il primo riguarda il polso - che non gli ha più dato certezze dopo l'infortunio - e il secondo è legato all'aspetto motivazionale per una serie di risultati non esaltanti per un tennista del suo calibro.

"Ho avuto una fantastica carriera, ci ho sempre messo tantissima passione dando il massimo. Ma sono molto felice da quando ho annunciato il ritiro, perché ha alleviato il mio stress. Non vedo l'ora di giocare i miei ultimi tornei" , ha dichiarato Thiem in un'intervista rilasciata al sito ufficiale dell'ATP.

Thiem: "Il tennis è in buone mani con Sinner e Alcaraz"

"Sto cercando di godermi i miei ultimi mesi il più possibile. È un anno emozionante: io e Diego Schwartzman abbiamo annunciato il nostro ritiro, Rafael Nadal e Andy Murray stanno vivendo la parte finale della loro carriera" , ha continuato Thiem prima di riflettere sul futuro del tennis.

"Anche se ci sono alcuni giocatori della vecchia generazione che continuano a giocare a un livello molto alto, abbiamo una incredibile nuova generazione. Ci sono due ragazzi diventati già numero con, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che sono incredibili e giocano un ottimo tennis. Adoro guardarli, così come a tutti i fan. Penso che il tennis sia in ottime mani con loro" .