Ambesi chiaro: "Paragonare Sinner ed Alcaraz attualmente è un concetto relativo"

Ogni settimana che avanza continua la rivalità, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono ormai l'era successiva a ciò che sono stati nel passato i Big Three e i due si dividono pian piano i tornei nel circuito. Lo spagnolo, nonostante l'età più giovane, ha vinto di più ma Jannik quest'anno ha fatto meglio ed è il nuovo numero uno al mondo.

Nell'ultima settimana, la prima dei due sull'erba, Jannik ha vinto il torneo di Halle mentre lo spagnolo ha ceduto contro Draper e non è riuscito a difendere il titolo. Il giornalista Ambesi, intervenuto sul canale YouTube di Oasport, ha parlato di Sinner e delle differenze riguardo il suo grande rivale: "Jannik sta giocando con grande serenità, è consapevole di essere al top e quando è stato il momento di alzare l'asticella lo ha fatto, in Germania ha concesso davvero poco al servizio e credo si presenti da favorito a Wimbledon, presenza di Djokovic o meno".

Non può mancare il riferimento all'eterna rivalità tra Alcaraz e Sinner, i due sono sempre sulla bocca degli appassionati e ognuno ha ormai il proprio pensiero. Ambesi a riguardo ha chiarito: "Vincere 38 match su 41 non è poco, fare un confronto con Alcaraz in questo momento è relativo.

Bisogna avere un campione più ampio, al momento lo spagnolo ha meno continuità rispetto a Sinner ma ha picchi più alti e vedremo se questa cosa cambierà o meno nei prossimi mesi". Alcaraz e Sinner sono al momento uno Slam pari quest'anno e c'è curiosità per capire ci avanzerà tra i due eventualmente in quel di Wimbledon.

Sempre Novak Djokovic o altri outsider permettendo in un circuito ricco di grandi protagonisti, pronti a sfidare il nostro nuovo numero uno.