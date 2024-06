Jannik Sinner terzo italiano a vincere su tutte le superfici: ecco chi ce l'ha fatta

In pochi, nella nostra storia, sono stati capaci di vincere un trofeo su erba, terra battuta, cemento: i nomi

È sempre difficile dire chi sia il favorito in un torneo del Grande Slam. Io proverò a fare del mio meglio" , ha detto Sinner in conferenza stampa.

Servo meglio e questo mi aiuta molto su questa superficie. Sto inoltre cercando di giocare in maniera più aggressiva. Ma Wimbledon è un torneo diverso degli altri e vedremo cosa riuscirò a fare lì.

Ora ho una settimana per prepararmi nel miglior modo possibile, andrò lì abbastanza presto. Mi riposerò un paio di giorni e poi sarò pronto. Il mio livello si è alzato sicuramente sull’erba in generale.

Wimbledon rappresenta sicuramente una sfida molto affascinante. Lo scorso anno il 22enne di Val Pusteria si è fermato solo in semifinale. Ora Jannik ci arriva con una consapevolezza diversa: "È diverso quest’anno a Wimbledon.

Sinner come solo i grandi campioni sanno fare, è già proiettato alla prossima sfida, il prossimo grande trofeo da conquistare.

Una sola vittoria invece sulla terra, a Umago, nel 2022. Uno score che non può che essere migliorato, magari già ai prossimi giochi Olimpici di Parigi.

Numeri importanti che fanno dell’azzurro un campione completo, eclettico e versatile in qualsiasi contesto di campo. Sono 14 i titoli collezionati in carriera dall’altoatesino, che può vantare ben 12 trofei sul cemento, sua superficie preferita e sulla quale ha costruito i successi più importanti, vedi Australian Open, Toronto e Miami.

