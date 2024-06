Jannik Sinner dopo il successo di Halle è già proiettato su Wimbledon: le sue parole

Sinner: "Numero 1? Tutti vogliono battermi ora. Cerco sempre di divertirmi in campo"

Il bellissimo messaggio di Jannik Sinner per rincuorare Anna Kalinskaya

Penso di aver giocato molto bene, contro un giocatore che serve così bene come Hurkacz pochi punti fanno la differenza e io li ho giocati meglio e per questo ho vinto". Il segreto del successo? "Lavorare quando le cose vanno bene e quando vanno male - ha detto Sinner -.

"Vincere sull'erba vuol dire tanto, ha detto commentando il successo sul polacco Hubert Hurkacz ad Halle, ma c'è tanto lavoro dietro non solamente di quest'anno ma anche degli altri anni per capire cosa funziona e cosa funziona meno su questa superficie.

Sono uno dei favoriti, ma non l'unico perché ci sono tanti altri che giocano bene. In due settimane può succedere di tutto, vedremo chi giocherà meglio ".

A domanda specifica se si considera il favorito del torneo a Wimbledon, Sinner risponde di non sentirsi l'unico candidato al titolo: "Se mi sento il favorito? In uno Slam è diverso. Sono contento di essere numero 1, ma sull'erba puoi perdere velocemente.

Il bellissimo messaggio di Jannik Sinner per rincuorare Anna Kalinskaya 17 ore fa

E Wimbledon è già nella testa di Jannik Sinner. "Non vedo l'ora di giocare a Wimbledon – ha detto il numero 1 del mondo in un'intervista a Sky Sport - sicuramente avrò più fiducia su questa superficie dopo il successo di Halle".

Nemmeno il tempo di godersi il quarto successo stagionale arrivato ad Halle che per Jannik Sinner è già tempo di pensare a Wimbledon . Lunedì prossimo 1 luglio infatti inizia all'All England Club il terzo torneo del Grande Slam della stagione.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD