Il bellissimo messaggio di Jannik Sinner per rincuorare Anna Kalinskaya

Primo titolo in carriera su erba, il quattordicesimo in carriera e il quarto in questo straordinario 2024. Jannik Sinner non si ferma più e ha vinto senza particolare sofferenza contro l'amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz, regolato con un duplice 7-6.

Sfida giocata al servizio e nei punti decisivi del tiebreak dove Jannik ha sfoggiato tutto il suo talento. Nel post match Sinner ha parlato della vittoria e ha apparso soddisfatto, ha analizzato la sfida rilasciando alcune dichiarazioni: "È stata una partita dura, sapevo che avrei dovuto servire bene, magari capitano due punti importanti nel set e ho cercato di giocare meglio nei momenti importanti.

Insomma è sicuramente una bella vittoria, una bella sensazione il primo successo su erba. Margini del mio livello? È difficile da dire, ho servito un paio di seconde buone nei momenti importanti. Wimbledon? Non vedo l'ora".

Ma non solo perché oggi è stata una giornata importante ma deludente anche per Anna Kalinskaya, fidanzata da qualche mese con il numero uno altoatesino. La tennista russa ha perso la finale contro Jessica Pegula, ha sfiorato il successo ed ha ceduto dopo aver avuto ben sei match point.

Sinner non l'ha affatto dimenticata nel discorso post match ed ha dichiarato: "La mia fidanzata Anna Kalinskaya ha giocato oggi a Berlino ed ha perso in finale dopo aver avuto sei match point, sono davvero dispiaciuto per lei e lei ha anche avuto un pazzesco weekend".

Ecco il video che vede protagonista il talento azzurro:

Jannik Sinner to Anna Kalinskaya after winning the title in Halle:



“My girlfriend Anna played in Berlin today. She lost, with 6 match points. So I’m very sorry for her.

She also had an amazing week”. 🥹



pic.twitter.com/CbxGoJ76Gv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 23, 2024