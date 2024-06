Jannik Sinner vince Halle da numero uno: solo 7 tennisti come lui nella storia

Non ci sono più parole per Jannik Sinner. Il nostro numero uno al mondo ha conquistato anche Halle, prestigioso torneo sull’erba, unica superficie sulla quale non aveva ancora mai vinto. Per farlo l’azzurro ha dovuto superare Hubert Hurkacz, autentico specialista su questi campi, grazie a due tie-break magistralmente condotti.

La settimana di Jannik non è stata per la verità una passeggiata. Costretto in tre incontri al terzo set, contro Tallon Griekspoor, Fabian Marozsan e Jan Lennard Struff, ha poi rimediato battendo il gigante cinese Zhizhen Zhang e il numero nove polacco in due giochi.

Una crescita esponenziale di Sinner, che ora lo consegna a Wimbledon, che andrà in scena dal 1 luglio, come il principale favorito, insieme a Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner entra in un club di leggende

Halle era per l’altoatesino un banco di prova importantissimo.

Il primo torneo da numero uno del mondo. Jannik ha saputo reggere a queste pressioni mantenendo il favore del pronostico e portando a casa il quattordicesimo titolo della sua carriera. Il quarto invece della sua incredibile stagione, dopo Australian Open, Rotterdam e Miami.

Grazie a questo successo l’italiano si è iscritto in un gruppo ristrettissimo di leggende, che hanno fatto la storia di questo sport. Sinner è infatti l’ottavo tennista nella storia di questo sport a vincere il primo torneo Atp dopo essere diventato numero uno al mondo.

Come lui, in ordine cronologico, ci sono riusciti solo Jimmy Connors, col la vittoria a Indianapolis (1974), Bjorn Borg a Monte-Carlo (1979), Mats Wilander a Palermo (1988), Stefan Edberg a Long Island (1990), Pete Sampras a Hong Kong (1993), Novak Djokovic a Montreal 2011, Andy Murray alle Nitto Atp Finals (2016), e infine il nostro Jannik con il successo ad Halle.