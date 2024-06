Le prime parole di Jannik Sinner dopo il trionfo ad Halle

Primo torneo su erba, primo da numero uno, primo titolo. Cambia la superficie, ma Jannik Sinner rimane il numero uno. Si conclude con il quarto trionfo stagionale la prima settimana sul verde del tennista italiano, che all’Atp 500 di Halle supera 7-6 (8) 7-6(2) l’amico Hubert Hukacz con la miglior prestazione di questa campagna tedesca e conquista il primo trofeo su erba della propria carriera.

Si aggiunge dunque un’altra perla alla straordinaria stagione del 22enne italiano, che dimostra dunque di poter adattare il proprio gioco a tutte le superfici e di candidarsi tra i favoriti anche a Wimbledon. Con il successo ad Halle, Jannik entra inoltre nella ristretta cerchia dei giocatori capaci di vincere il primo torneo disputato dopo aver conquistato la testa del ranking.

Prima di lui, soltanto in sette ci erano riusciti. Al termine del match, nell’intervista a bordo campo, Sinner ha espresso la propria soddisfazione per il primo titolo su erba, guardando già allo slam in programma tra una settimana.

Le parole di Jannik Sinner

L’azzurro ha analizzato così la sua vittoria sul tennista polacco: "È stata una partita dura, sapevo che avrei dovuto servire bene, magari capitano due punti importanti nel set e ho cercato di giocare meglio nei momenti importanti.

Insomma, è sicuramente una bella vittoria, una bella sensazione il primo successo su erba”. Sui margini di miglioramento. “È difficile da dire, ho servito un paio di seconde buone nei momenti importanti che hanno fatto la differenza” ha spiegato il numero uno.

Sinner ha concluso parlando delle aspettative in vista di Wimbledon. “Non vedo l'ora, lo scorso anno è andata bene con la semifinale ma vediamo quest'anno. Tra qui e Wimbledon c'è qualche piccola differenza ma avrò una settimana per prepararmi meglio a questo torneo" ha dichiarato l’italiano.