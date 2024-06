Atp Halle - 4° titolo stagionale per Jannik Sinner: Hurkacz ko dopo due tie-break

Primo titolo sull’erba della carriera, quarta finale vinta su altrettante giocate nel 2024, secondo tennista dopo Roger Federer a diventare numero uno al mondo e vincere il torneo di Halle. Non c’era modo migliore per Jannik Sinner di prepararsi in vista del prestigioso appuntamento di Wimbledon: l’altoatesino ha dovuto battere il suo miglior amico del circuito Hubert Hurkacz per conquistare il trofeo dell’evento tedesco.

Una sfida sicuramente particolare a livello emotivo per i due, che hanno cominciato la settimana giocando il doppio insieme (non una novità per loro): il loro augurio era naturalmente quello di incrociarsi nuovamente in finale e ci sono alla fine riusciti.

Le prime difficoltà sono state per Hurkacz, che ha dovuto annullare un’insidiosa palla break nel terzo game prima di conservare il servizio. Lo stesso è costretto a fare Sinner nel gioco successivo (con un dritto sulla riga difficile da contrastare) dopo uno smash finito a rete.

I due hanno poi proceduto ‘on serve’ senza concedere altre chance all’avversario. Il tie-break, abbastanza scontato, non poteva che essere tiratissimo: lo spunto decisivo è stato del nativo di San Candido, che ha vinto un punto in risposta sull’8-8 e ha poi chiuso sfruttando la sua battuta (10-8).

Nel secondo set il polacco ha avuto problemi soprattutto nel primo game al servizio, in apertura, dovendo annullare ben due palle break consecutive. Solidissimo invece l’italiano. Zero opportunità per brekkare, entrambi hanno dovuto ‘accontentarsi’ di giocare un altro tie-break.

Questa volta non sono serviti i vantaggi a Jannik Sinner per imporsi e archiviare definitivamente la pratica (7-2). Semplicemente un'altra settimana da incorniciare in questo 2024.