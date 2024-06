Le prime 40 sfide nel 2024 da record: Jannik Sinner come Bjorn Borg

Il tennista azzurro è in una ristretta schiera di campioni

Le migliori annate dopo le prime 40 partite giocate in stagione: 40-0 Djokovic 2011 39-1 Connors 1974 39-1 McEnroe 1984 38-2 Nadal 2013 38-2 Federer 2005 38-2 Lendl 1986 37-3 SINNER 2024 37-3 Borg 1978 — Dario Puppo (@DarioPuppo) June 22, 2024

Subito dietro gli americani Jimmy Connors e John McEnroe mentre Rafael Nadal e Roger Federer hanno fatto leggermente meglio, con 38 vittorie e 2 sconfitte. Lo svizzero riuscì in questo record nel 2005 mentre Rafa ottenne questo dato nel 2013.

In pochi hanno fatto meglio, solo sei tennisti nel corso di tutta la storia e guida questa classifica il fenomeno Novak Djokovic. Il campione serbo addirittura nel 2011 riuscì a vincere tutte le prime 40 partite disputate in quell'anno solare, un record mai più riuscito a nessuno nella storia di questo sport.

Ora Jannik ha vinto gli Australian Open e una serie di tornei e, qualsiasi sia la superficie, riesce a mostrare tutto il suo talento. Un dato nello specifico evidenzia gli enormi passi in avanti fatti dal tennista in questa stagione, Sinner ha chiuso appunto con 37 vittorie e solo 3 sconfitte, imitando il record fatto da Bjorn Borg nel lontanissimo 1978.

Neanche il più ottimista dei suoi tifosi avrebbe creduto dodici mesi fa in un cambiamento così importante e invece Jannik Sinner ha trovato finalmente la sua consacrazione. Il numero uno al mondo ha disputato quest'anno 40 gare dove ha raggiunto ben 37 vittorie e 3 sconfitte, tutte arrivate comunque nella fase finale del torneo.

