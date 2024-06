Bertolucci esalta Musetti e Sinner: "Gli italiani ormai sono tennisti universali"

Sarà una grandissima domenica per gli appassionati di tennis. Nel torneo di Halle il numero uno al mondo Jannik Sinner affronterà l'amico e rivale Hubert Hurkacz in finale e se questa non è una novità visto i risultati di quest'anno c'è grande entusiasmo attorno alla prestazione di Lorenzo Musetti, altro giovanissimo talento reduce però da un 2024 abbastanza complicato.

Il carrarino ha raggiunto la finale con un gran torneo allo storico torneo del Queen's e quindi per la prima volta nella storia avremo due italiani in finale in due tornei differenti su erba, di certo non la nostra superficie prediletta.

E senza dimenticare anche il doppio con Bolelli e Vavassori che incantano ancora e che saranno protagonisti in finale ad Halle. Uno show tutto italiano e il tennis vede i nostri azzurri sempre più protagonisti. L'ex tennista e ora opinionista Paolo Bertolucci ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport e non ha risparmiato elogi per i nostri campioni: "Una domenica tutta azzurra sullo sfondo verde dell'erba sarebbe stata impensabile fino a pochi anni fa.

Sinner ha raggiunto la finale affrontando avversari ostici su questa superficie e mostrando anche qualche errore di troppo. Questa è una classifica caratteristica dei grandi tennisti che usano questi tornei per rifinire la preparazione e lo stato di forma.

Una situazione simile anche per la coppia Bolelli-Vavassori, protagonisti di un vero exploit in questo 2024 e ormai con un grande ranking. La più grande novità della settimana riguarda Lorenzo Musetti che è riuscito a mostrare tutto il suo livello sull'erba londinese.

Con colpi prelibati Musetti ha sciorinato tutto il suo repertorio e oggi affronterà un ostacolo piuttosto difficile. La strada imboccata è quella giusta, ora tocca solo avvicinarsi alla classifica che gli compete". Insomma una domenica tutta azzurra e il tennis italiano è sempre più protagonista.