Jannik Sinner in finale al primo torneo da numero 1: ecco i nomi di chi ce l'ha fatta

Jannik Sinner diventa il quarto tennista negli ultimi vent'anni a raggiungere la finale nel suo primo torneo giocato da numero 1 del mondo. L'azzurro infatti è diventato numero 1 del mondo lunedì 10 giugno dopo il Roland Garros.

Questa settimana è la seconda con l'italiano al vertice della classifica mondiale che oggi disputerà contro Hubert Hurkacz la prima finale al primo torneo disputato da quando è numero 1 del mondo.

Chi sono i giocatori che sono riusciti in questa impresa prima di Sinner? Partendo dai tempi più recenti e andando a ritroso nel tempo si trova Andy Murray che è diventato numero 1 il 7 novembre 2016 e nello stesso anno è andato in finale e ha vinto alle Atp Finals.

Poi è stata la volta di Novak Djokovic numero 1 per la prima volta il 4 luglio 2011 e vincitore poi del Masters 1000 di Montreal. Juan Carlos Ferrero è diventato numero 1 l'8 settembre 2003 ed è andato in finale (persa) al torneo di Bangkok.

Andando ulteriormente a ritroso ci sono altri giocatori che sono riusciti a centrare l'impresa. Si tratta, come riporta al completo il sito di Supertennis, di Andre Agassi che è diventato numero 1 il 10 aprile 1995 ed è andato in finale al torneo di Tokyo.

Prima ancora Pete Sampras numero 1 il 12 aprile 1993 e poi vittorioso al torneo di Hong Kong. Stefan Edberg numero 1 il 13 agosto del 1990 e poi vincitore all'Atp di Long Island. Mats Wilander è diventato numero 1 il 12 settembre 1988 e ha conquistato poi il titolo al torneo di Palermo.

Ci sono poi Ivan Lendl numero 1 il 28 febbraio 1983 e in finale al torneo di Bruxelles. Poi Bjorn Borg nel 1979 che ha vinto il primo torneo giocato da numero 1 a Monte-Carlo. E infine Jimmy Connors numero 1 il 29 luglio 1974, e che ha vinto il titolo a Indianapolis.

Jannik Sinner becomes the fourth man since 2000 to reach the final in his first tournament as the world #1.



He joins Juan Carlos Ferrero, Novak Djokovic, and Andy Murray.



What a player. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/Vbo2ShoT7o — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 22, 2024