Kalinskaya in finale a Berlino come Jannik Sinner: "Gli manderò un messaggio"

Come nei migliori sogni al giorno d'oggi per le coppie di tennisti, ma d'altronde Anna Kalinskaya ci aveva fatto più di un pensierino a inizio settimana. La tennista russa, grazie a due splendide vittorie ottenute ai danni di Aryna Sabalenka (per ritiro) e Victoria Azarenka, ha conquistato la prima finale sull'erba della carriera al Wta 500 di Berlino: domenica giocherà il secondo atto conclusivo della stagione, dopo quello di Dubai perso per mano di Jasmine Paolini.

C'è un altro giocatore che sempre oggi, sabato 22 giugno, ha raggiunto la finale numero uno in assoluto su questa superficie: è proprio il suo attuale ragazzo, Jannik Sinner, che sarà protagonista domani nella partita conclusiva del '500' di Halle.

Una bellissima coincidenza per la nuova coppia del tour, che adesso proverà ad aggiungere la ciliegina sulla torta per eguagliare quanto fatto la scorsa settimana da Alex De Minaur e Katie Boulter: l'australiano ha vinto a s'hertogenbosch e, poche ore dopo, la sua fidanzata britannica ha conquistato il trofeo al Wta di Nottingham.

Kalinskaya, lunedì, ha condiviso una storia su Instagram per omaggiare i due della grande impresa fatta, già riuscita in un'altra occasione e si è sicuramente augurata uno scenario simile per lei e Jannik.

Il sogno è diventato presto realtà, perché entrambi saranno protagonisti in una finale lo stesso giorno.

Nell'intervista post-partita, l'atleta russa è stata informata anche della vittoria di Sinner in semifinale ad Halle.

Questa è stata la sua reazione, con il sorriso stampato sulle labbra: "Sto provando a essere brava quanto lui. In generale cerco di guardare le sue partite, oggi sicuramente non potevo. Vedremo se domani riusciremo a osservarci a vicenda.

Gli manderò ora un messaggio" ha dichiarato.

Kalinskaya on Jannik Sinner & her both reaching finals today



“Jannik is in the final of Halle. You’re in the final of Berlin. What is it with you?"



Anna: “I’m just trying to be a little bit as good as him 😂 I’m gonna text him now.

I’m so happy”. ❤️ pic.twitter.com/f5TSYUXBer — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 22, 2024