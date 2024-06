Jannik Sinner pensa già a Wimbledon: il commento dopo la vittoria contro Struff

Tante partite e ore in campo nell'unico torneo di preparazione per Wimbledon. Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali dell'Atp 500 di Halle, proseguendo così la sua striscia positiva di 18 vittorie consecutive in questa categoria di eventi.

L'altoatesino ha dovuto faticare e non poco per piegare la resistenza di Jan-Lennard Struff, che si è arreso solamente al tie-break del terzo set dopo aver strappato il secondo parziale e allungato la partita. In conferenza stampa, l'azzurro ha commentato la prestazione e le due ore e mezza di battaglia che ci sono state sul Gerry Weber Stadion: "Ci sono stati molti alti e bassi, diverse opportunità per brekkare anche nel secondo e terzo set ma lui ha servito molto bene nella maggior parte di queste occasioni.

Ci sono state delle risposte che ho mancato sullo 0-40, ma succede. Ha avuto lui una palla break e sono riuscito ad annullarla. Questo è il tennis, devi accettare quello che succede e le chances che hai. Ne ho avute tante, anche se non sono stato capace a sfruttarle nella maggior parte dei casi.

Nell'ultimo tie-break ho giocato molto bene" ha dichiarato.

Dalla programmazione ai pensieri per Wimbledon

Il 22enne di San Candido ha riflettuto anche sulla programmazione nell'evento tedesco, soprattutto se avesse vinto i quarti in doppio con Hurkacz: "Anche il programma del singolare sarebbe stato diverso, è tardi e il campo numero uno non ha luci.

Avremmo dovuto decidere se giocare il doppio venerdì o sabato, perché domenica c'è anche la finale del doppio. C'è un giorno in più di riposo. Alla fine abbiamo perso ma non so cosa sarebbe successo se avessimo dovuto giocare" ha evidenziato.

Una parte dei pensieri di Sinner è già rivolta a Wimbledon: "Vogliamo tutti arrivare nella migliore forma possibile a Londra. Sono felice di aver avuto l'opportunità di giocare qui quattro partite di singolare, che sono tante, più due di doppio.

Ho giocato molto sull'erba in questa prima settimana, nella prossima mi allenerò invece. All'inizio andremo a pieno ritmo, poi rallenteremo un po' per avere più energie possibili. Vedremo come giocherò" ha concluso.