Jannik Sinner è una garanzia: record su record nel 2024 per il numero uno del mondo

Jannik Sinner giocherà oggi la semifinale del torneo Atp 500 di Halle su erba. E Jannik Sinner ha un record incredibile nei tornei della categoria 500 come quello che si sta disputando in Germania. Infatti l'ultima sconfitta del giocatore altoatesino in un torneo di questa categoria è avvenuta proprio l'anno scorso ad Halle.

Quando Sinner si dovette ritirare nel corso della partita di quarti di finale contro il kazako Alexander Bublik per un problema muscolare. Da quel giorno Sinner è imbattuto nei tornei giocati di categoria 500. Il 22enne di San Candido ha una serie aperta di 18 partite.

Infatti Sinner ha conquistato il titolo a Pechino 2023, successivamente ha vinto anche il torneo Atp 500 di Vienna. Passando a quest'anno, Sinner ha giocato in Olanda e ha vinto il torneo Atp 500 di Rotterdam. Il tutto per un totale di una serie di 15 successi di fila ai quali vanno aggiunti i 3 di Halle in questi giorni.

Jannik Sinner con l'eccezione di Madrid torneo nel quale si è ritirato ha fatto almeno semifinale in ogni torneo giocato nel 2024

Straordinario poi il cammino nel 2024 di Jannik Sinner, cammino che l'ha portato ad arrivare alla prima posizione nella classifica mondiale Atp.Sinner, con la sola eccezione del torneo di Madrid nel quale si è ritirato senza giocare il match di quarti di finale contro Felix Auger Aliassime per il noto problema all'anca, è arrivato almeno in semifinale in tutti i tornei ai quali ha preso parte.

Ripercorrendo l'annata del tennista alto-atesino si trovano infatti il successo agli Australian Open, la vittoria a Rotterdam la semifinale persa contro Alcaraz a Indian Wells, la vittoria a Miami, la semifinale persa a Monte-Carlo contro Stefanos Tsitsipas e la semifinale persa al Roland Garros sempre contro Carlos Alcaraz.

Oggi Sinner giocherà l'ennesima semifinale della sua stagione contro il giocatore cinese Zhizhen Zhang.