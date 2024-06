Atp Halle - Ecco l'orario del quarto di finale di Jannik Sinner

Aumentare il vantaggio sugli inseguitori, andando a caccia del primo titolo sull’erba. Continua la campagna tedesca di Jannik Sinner, che approda ai quarti di finale all’Atp 500 di Halle con un’altra buona prova ma con qualche brivido.

L’azzurro si è imposto col punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3 sull’ungherese Fábián Marozsán, eguagliando il risultato dello scorso anno al torneo tedesco. Una vittoria frutto di una clamorosa efficacia al servizio: in due partite, il 22enne di San Candido ha concesso soltanto sei palle break, salvandole tutte, ma ha paradossalmente perso due set (al tiebreak).

Buone notizie per Sinner arrivano dal Queen’s, dove il campione in carica Carlos Alcaraz è stato eliminato a sorpresa in due set da un Jack Draper in forma eccezionale. L’azzurro potrà dunque provare ad aumentare il suo vantaggio in classifica sullo spagnolo.

Il numero uno del mondo attende ai quarti il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Jan-Lennard Struff. Ma quando scenderà in campo? Scopriamolo insieme.

Quarti di finale dell’Atp 500 di Halle: apre Hurkacz con Giron

I tifosi italiani dovranno attendere il pomeriggio prima di veder giocare il proprio beniamino.

Primo match di giornata, in programma alle 12, sarà quello che vede di fronte il polacco Hubert Hurkacz e l’americano Marcos Giron, che ha eliminato Matteo Berrettini. A seguire, la sfida tra Alexander Zverev e il 20enne francese Arthur Fils.

Il terzo incontro sarà poi proprio quello tra il numero uno del mondo e uno tra Struff e Tsitsipas. A chiudere il programma dei quarti di finale, il match tra due qualificati a sorpresa. Il big server Christopher Eubanks fronteggerà il cinese Zhang Zhizhen.

Da questa sfida uscirà il potenziale avversario di Jannik Sinner in semifinale. Staremo dunque a vedere se la campagna sul verde del tennista italiano inizierà subito con una gioia.