Sinner: "Cerchiamo di prepararci al meglio per Wimbledon. Guarderò da solo l'Italia"

Altro passo in avanti di Jannik Sinner ad Halle. L'altoatesino ha vinto il secondo match consecutivo in tre set e aggiunto importanti minuti nelle gambe: l'obiettivo è raggiungere la forma migliore a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon.

“Ci sono alcune cose che posso fare meglio in vista di Wimbledon. Sto lavorando abbastanza per essere più aggressivo sulla seconda di servizio, quindi è normale colpire qualche doppio fallo in più.

Cerchiamo di prepararci al meglio per Wimbledon" , ha detto Sinner ai microfoni di Sky Sport pensando proprio al suo gioco e ai Championships.

Qualche errore di troppo lo ha costretto a giocare il terzo set, dove ha però alzato il livello e piegato Fabian Marozsan.

Il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Stefanos Tsitsipas e Jan-Lennard Struff. "Ho sbagliato alcuni colpi nel secondo set, anche se ho provato ad essere aggressivo. Ci sono cose che posso fare meglio, come anche la risposta.

Gioco solo da una settimana su questa superficie e sono contento di poter disputare un’altra partita qui ad Halle. Vedremo come andrà" , ha continuato Sinner. "Altro punto in tuffo? Non è una specialità.

È stato un punto importante per aprire il game e poi sono riuscito a brekkarlo. Quando la palla non è lontana, è abbastanza facile tuffarsi sull’erba senza farsi male. Ovviamente mi tuffo solo se so di non farmi male.

Mi ricordo ancora la caduta di Indian Wells: in quel caso ero sul cemento e ho sbagliato. Diciamo che sono contento di aver vinto quel punto e quel game" . Sinner ha infine dedicato un pensiero alla nazionale di calcio italiana, impegnata questa sera nella complicata partita con la Spagna agli Europei.

"Guarderò la partita da solo in camera facendo il tifo. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra. Bisogna lottare, che è la cosa più importante. Speriamo di vincere” .