Atp Halle - Ecco l'orario del match tra Jannik Sinner e Fabian Marozsan

Dopo la rocambolesca vittoria in doppio in compagnia di Hubert Hurkacz, Jannik Sinner è pronto a concentrarsi nuovamente sul singolare. Giovedì 20 giugno l'altoatesino tornerà in campo per affrontare gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle: di fronte ci sarà il 24enne ungherese Fabian Marozsan, che ha eliminato all'esordio Roman Safiullin.

I due si daranno battaglia nella OWL Arena dopo la sfida che vedrà protagonista proprio il polacco Hurkacz contro Duckworth (dalle 12). A seguire toccherà invece a Matteo Berrettini, che incrocerà lo statunitense Marcos Giron con l'obiettivo di raggiungere i quarti della competizione sull'erba tedesca.

A chiudere il programma sul centrale ci saranno il giocatore di casa Jan-Lennard Struff e il greco Stefanos Tsitsipas. Sul campo 1 i doppi: Bolelli e Vavassori dovranno vedersela con Bublik e Fils alle ore 12; come terzo match, dopo un consono riposo, Sinner e Hurkacz giocheranno con la coppia francese composta da Doumbia e Reboul.

Il programma di giovedì al Queen's

Dalle ore 13 comincerà invece il calendario di gare previsto al Cinch Championship. Carlos Alcaraz dovrà superare l'ostacolo britannico rappresentato da Jack Draper, reduce dal primo trionfo nel circuito maggiore all'Atp di Stoccarda.

Una sfida da non sottovalutare per il giovane spagnolo, di scena al termine del confronto tra Tabilo e Paul. Come terzo incontro è stato inserito il francese Perricard e l'inglese Billy Harris, che anticiperanno il match con protagonista Lorenzo Musetti.

L'italiano proverà a dare continuità alla vittoria messa a segno ai danni di Alex De Minaur: questa volta dovrà affrontare lo statunitense Brandon Nakashima. L'inizio è fissato sicuramente dopo le ore 17.