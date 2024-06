Jannik Sinner svela cosa è cambiato da quando è diventato numero uno

Il tennista azzurro continua a restare con i piedi per terra

Sto molto bene quando sto con loro". Sugli obiettivi futuri l'azzurro chiude: "Mi sveglio con un obiettivo, poi voglio migliorare come persona e come tennista. Nella mia mente voglio sempre lavorare sodo, fa parte della mia etica del lavoro e credo di avere una mentalità positiva", ha chiuso il tennista.

Sono solo risultati, ovviamente siamo tutti felici per questo e sono fortunato di condividere tutto ciò con loro. Per il resto però sono sempre la stessa persona di 1 o 2 anni fa". Il tennista di San Candido ha poi proseguito: "Adoro passare del tempo con i miei amici facendo qualcosa di diverso, giocando a carte o andando sui go-kart.

Durante l'intervista post match a Tennis Tv il nuovo numero uno ha risposto a tante domande dei curiosi, non solo per quel che riguarda il match o l'adattamento all'erba ma anche sulla vita privata. Dalla relazione con la tennista Anna Kalinskaya fino ad altre cose, un esempio Sinner ha parlato del suo rapporto con la famiglia e di cosa è cambiato realmente da quando è diventato numero uno al mondo o comunque da quando è sulla cresta dell'onda: "Io, la mia famiglia e i miei amici siamo sempre gli stessi.

Buona la prima per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, al primo match da numero uno al mondo, ha debuttato contro il tennista olandese Tallon Griekspoor e ha vinto un match piuttosto complicato, ribaltando dopo aver perso al tiebreak il primo set.

