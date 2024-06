Jannik Sinner vince il primo match da numero uno: 4 i tennisti a non esserci riusciti

Il quarto e ultimo protagonista di questa cerchia è una vera e propria leggenda. Il 2 marzo 1980 John McEnroe conquistò il primo posto. Cinque giorni più tardi, in una competizione che sembra quasi maledetta per i numeri uno, la Coppa Davis, l’americano venne battuto dall’argentino José Luis Clerc. Passarono altri 17 giorni, e McEnroe lasciò la vetta della classifica, scavalcato da Bjorn Borg.

Un primato condiviso con il suo allenatore. Nel 2005 infatti Juan Carlos Ferrero , fresco di testa della classifica, venne sconfitto da Andreas Seppi. Anche per lo spagnolo, fatale fu la Coppa Davis. Prima dei due iberici, bisogna risalire fino al 12 febbraio 1996, quando l’austriaco Thomas Muster si arrese al primo turno del torneo di Dubai da Sandon Stolle.

Tra i quattro numeri uno a condividere questo primato negativo, il più recente è proprio Carlos Alcaraz . Il tre volte campione slam nel 2022 conquistò la testa della classifica maschile per la prima volta, ma fu sconfitto in Coppa Davis da Felix Auger Aliassime poche settimane più tardi.

Con questo successo, il nativo di San Candido ha evitato di entrare in una poco invidiabile cerchia di numeri uno sconfitti nella prima apparizione dopo aver conquistato la testa del ranking Atp. Scopriamo insieme chi sono.

Il 22enne italiano ha saputo resistere nei momenti di difficoltà, annullando tre pericolose palle break nel secondo parziale e sfoggiando giocate da vero campione, e sfruttato il calo del tennista olandese per approdare al turno successivo.

