Jannik Sinner: "Emozionante tornare in campo. Punto in tuffo? Ha cambiato la partita"

Come sempre, quella con Tallon Griekspoor, si è rivelata una partita complicata; come sempre, però, Jannik Sinner ha sconfitto l'olandese. L'altoatesino ha vinto il primo match da numero uno e guadagnato l'accesso al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle, dove affronterà Fabian Marozsan.

Sotto di un set e costretto a fronteggiare tre palle break consecutive all'inizio del secondo parziale, Sinner ha recuperato lo svantaggio e sorpreso Griekspoor in risposta trovando un incredibile passante in tuffo capace di lasciare fermo il rivale e stupire tutti gli spettatori presenti sulla OWL Arena.

Un colpo, come raccontato da Sinner in conferenza stampa, che ha cambiato l'inerzia della partita.

Jannik Sinner: "È stato emozionante tornare in campo"

"È stata una partita piuttosto dura. Le partite contro Tallon sono sempre molto difficili.

Ha servito bene per tutta la partita, ero in vantaggio nel tie-break del primo set e poi ho commesso un paio di errori. Un set sull'erba può decidersi improvvisamente: mentalmente è dura, ma ho cercato di rimanere concentrato.

Ho fatto del mio meglio nel secondo set, anche se ho sofferto. Nel terzo ho alzato ulteriormente il livello e questo mi ha reso felice. Spero di poter fare ancora meglio nel prossimo turno. All'inizio non è mai facile su questa superficie, i movimenti sono diversi.

Cerco di essere aggressivo con il primo colpo e può capitare di sbagliare a volte. È stato emozionante tornare in campo e sono felice di aver espresso questo livello qui ad Halle" , ha dichiarato Sinner. "Punto spettacolare in tuffo sulla palla break? Tutto è iniziato con quella fortunata risposta, perché so di non aver colpito bene la palla.

Quando il suo colpo ha toccato la rete, la palla è andata nella direzione sbagliata e sapevo di aver ancora una piccola possibilità di recuperarla. Ci ho provato e in quel momento l'inerzia della partita è cambiata in mio favore.

Si vedono meno serve and volley o slice su tutte le superfici perché il gioco è più veloce e non hai molto tempo per preparare quei colpi. A Wimbledon, però, le condizioni sono diverse e potremmo vedere maggiore varietà" .