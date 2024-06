Atp Halle - Sinner, prima vittoria da numero 1 col brivido: perde un set ma si salva

I primi match ufficiali della stagione sull'erba sono sempre complicati e nascono tante insidie. Lo sa ormai benissimo Jannik Sinner che sa soffrire, non scoraggiarsi per il primo set tiratissimo perso al tie-break e trovare alla fine il modo per superare un solidissimo Tallon Griekspoor al debutto nell'Atp 500 di Halle.

Una vittoria importante quella conquistata dall'altoatesino, la prima ufficiale da numero uno al mondo, che adesso dovrà affrontare il 24enne ungherese Fabian Marozsan. L'olandese è in giornata e si conferma subito un osso duro in battuta, con una serie di prime ingiocabili e difficili da contrastare.

L'italiano comincia pian piano a prendere confidenza con il campo e il suo classico gioco: deve fronteggiare una palla break in apertura ma non ha problemi ad annullarla col servizio. Non si sono verificate altre opportunità in risposta, con i due giocatori abili a imporsi senza correre particolari rischi.

Il set si decide tutto al tie-break: l'azzurro parte forte portandosi sul 4-0 e poi sul 5-1; Griekspoor non molla e rimonta fino al 5-4, annullando poco dopo due set point. La contesa si prolunga ai vantaggi, con Sinner che commette un sanguinosissimo doppio fallo sul 7-7 ma riesce a cancellare il set point in risposta.

Si presenta però un'altra occasione per Tallon, che sfrutta un errore di rovescio del rivale per ottenere di forza il primo parziale (10-8). La svolta del match tra il quinto e sesto game del secondo set: Sinner recupera da 0-40 e si mantiene avanti (3-2), poi riesce a strappare il servizio all'olandese e a ottenere il primo break dell'intera partita grazie a un punto meraviglioso (click per vederlo).

L'italiano sale sul 5-2 ed è bravo a chiudere in fretta anche il parziale col punteggio di 6-3. Il dominio di Griekspoor è definitivamente calato, gli scambi nei suoi turni di servizio aumentano a dismisura e, di conseguenza, crescono le chances per il 22enne di San Candido.

Il nativo di Haarlem si salva nel game di apertura ma non nel terzo gioco, in cui perde ai vantaggi la battuta. Il numero uno entra così in modalità controllo assoluto della sfida, concedendo pochissimo e ottenendo un secondo break di vantaggio. Chiusura sul 6-2 in 2 ore e 19 minuti complessivi.