Atp Queen's - L'Italia brilla: Musetti batte De Minaur, gran rimonta anche di Arnaldi

Un grandissimo colpo che può dare tanto morale. Lorenzo Musetti ha eliminato la testa di serie numero 2 all'Atp 500 del Queen's. Una splendida rimonta quella portata a termine dall'italiano ai danni di Alex De Minaur, reduce dalla vittoria a s'hertogenbosch con conseguente best ranking al settimo posto della classifica.

Nonostante un primo set quasi senza storia vinto dall'australiano per 6-1, l'azzurro è riuscito a non demoralizzarsi e a restare in partita. In un match fra due giocatori che non hanno nel servizio la loro arma migliore, il toscano ha saputo trovare le giuste contromisure per mettere in difficoltà il 25enne di Sydney negli scambi.

Nei punti importanti Musetti ha cominciato a fare la voce grossa, strappando il secondo set per 6-4 grazie a un break nel quinto game (oltre ad annullare 4 palle break in altrettanti turni di battuta). Sulle ali dell'entusiasmo, il 22enne di Carrara ha preso letteralmente il largo nel terzo, salendo addirittura sul 4-0.

De Minaur si è arreso poco più tardi (6-2) in due ore e sei minuti complessive di gioco. Al prossimo turno Lorenzo se la vedrà con Daniel Evans o Brandon Nakashima Una splendida vittoria anche per Matteo Arnaldi contro il numero 16 del mondo Ugo Humbert, al debutto sull'erba inglese: il sanremese è stato abilissimo a ribaltare completamente l'esito del primo set (6-3), aggiudicandosi i successivi due parziali per 6-1 e 7-6.

Il tie-break nel set decisivo ha naturalmente fatto la differenza, con l'azzurro che ha cancellato anche un set point. È il primo successo in un main draw su questa superficie per l'azzurro, che ha ottenuto lo scorso anno tre affermazioni nelle qualificazioni di Wimbledon.

Atp Halle - Rublev fuori al primo turno

Eliminazione a sorpresa in questo inizio di giornata, ricca di Big in campo per l'esordio. Andrey Rublev si è fatto sorprendere dallo statunitense Marcos Giron, cedendo in due set col punteggio di 6-4, 7-5.

Il russo, apparso particolarmente nervoso in alcuni momenti della partita, ha riscontrato notevoli difficoltà nel suo primo match stagionale sull'erba, finendo per essere immediatamente estromesso dal tabellone principale.

Si è fermata al primo turno anche l'avventura del brasiliano Joao Fonseca, sconfitto con un doppio 6-4 dall'australiano Duckworth.