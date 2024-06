Federer su Jannik Sinner: "Merita il numero uno, è l'esempio del lavoro italiano"

Il numero uno al mondo Jannik Sinner torna oggi in campo nel torneo di Halle, un torneo che lo vedrà debuttare in una sfida non semplice con l'olandese Griekspoor. Jannik negli anni ha sempre mostrato una grande crescita su questo superficie e ora sono curiosi di vedere il suo rapporto con l'erba.

Chi aveva un gran rapporto con il torneo di Halle è sicuramente la leggenda del tennis e il re di questa superficie Roger Federer, impegnato in questi giorni in diverse interviste dove presenta il suo nuovo DocuFilm.

Federer ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha parlato di Jannik Sinner e della crescita del tennis italiano. Roger ha spiegato: 'Il numero uno a Sinner è un'ottima notizia per il tennis, soprattutto che sia un italiano numero uno.

Tutto questo dimostra che il grande lavoro fatto in questi anni e l'organizzazione di tanti tornei in Italia ha portato a buoni risultati. Basti pensare a quanti italiani stanno emergendo in questo periodo, non solo Sinner ma anche Cobolli, Nardi, Arnaldi, Musetti, Sonego e Berrettini e magari dimentico anche qualcuno.

L'Italia può contare su una generazione fortissima, e hanno il numero uno al mondo. Sinner se lo merita, sta giocando alla grande ed è un bravissimo ragazzo, molto dolce. Lo seguo con grande interesse. Sinner e Alcaraz come me e Nadal? Può essere una possibilità, penso che ogni tennista abbia le proprie rivalità ed è ancora presto.

Sinner e Alcaraz sono molto giovani e si rispettano molto, sono partiti con il piede giusto e la loro si preannuncia come una grossa rivalità", la chiusura finale del tennista svizzero. Insomma un Federer che si racconta a tutto tondo e che usa gran belle parole per esaltare il tennis italiano e la crescita impressionante avuta negli ultimi anni.