Jannik Sinner: "Roger Federer il mio idolo. Il suo messaggio è stato speciale"

Sarà difficile non lasciarsi trasportare dalle emozioni anche per un ragazzo sempre proiettato al futuro come Jannik Sinner. Domani, al torneo ATP 500 di Halle, l'italiano giocherà la sua prima partita da numero uno del mondo e cercherà di iniziare la stagione sull'erba con una vittoria per preparare Wimbledon nel migliore dei modi.

"Sono contento di tornare a giocare sull'erba. È una superficie in cui hai poco tempo per adattarti. L'obiettivo è Wimbledon, ad Halle spero di giocare più partite possibili. Il tabellone è molto difficile, già dall'esordio con Tallon Griekspoor.

Non vedo l'ora di scendere in campo, sarà un buon test per me" , ha detto l'altoatesino in un'intervista rilasciata a Tennis Tv.

L'ATP, per rendere omaggio a Sinner, ha pubblicato un magnifico video con i complimenti di alcuni dei più grandi numeri uno della storia.

Tra questi non poteva mancare Roger Federer, il più grande idolo dell'azzurro.

The No.1 club called, and the former No.1’s are so glad you answered, Jannik ❤️



Hard work and perseverance got him here, and now the legends of the game unite to welcome their newest member🥇#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/Ko1nd6Ij8t — ATP Tour (@atptour) June 10, 2024