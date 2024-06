Gli organizzatori del torneo ATP 500 di Halle hanno reso noto il programma di domani e svelato quando farà il suo esordio da numero uno del mondo Jannik Sinner al Terra Wortmann Open. Ad aprire il programma sulla OWL Arena alle ore 12:00 sarà Andrey Rublev.

Il russo, che ha ufficializzato il no ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 come diversi suoi connazionali, affronterà Marcos Giron. L'americano ha sconfitto Andy Murray la scorsa settimana al Boss Open e non è un avversario da sottovalutare sull'erba.

Dopo il match tra Rublev e Giron - quindi intorno alle 14:00 - toccherà a Sinner.

Atp Halle - Ecco l'orario del match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor

Sinner, per la prima volta in campo da numero uno del ranking ATP, se la vedrà con un rivale di tutto rispetto del calibro di Tallon Griekspoor.

Il 22enne di San Candido ha vinto tutti e quattro i precedenti, che si sono però rivelati molto equilibrati. I due si sono sfidati solo sul cemento e l'ultimo scontro diretto - quello disputato al Masters 1000 di Miami - ha visto Sinner completare una importante rimonta.

Alle 16:00 scenderà in campo Alexander Zverev, in campo dopo la finale persa al Roland Garros, nel derby tedesco con il qualificato Oscar Otte. Chiude i giochi sul Centrale Stefanos Tsitsipas, alle prese con Henri Squire.

Sul Court 1, invece, si giocherà il match di primo turno tra Matteo Berrettini e Alex Michelsen. L'azzurro attenderà le partite di Joao Fonseca e del campione in carica Alexander Bublik che troveranno dall'altra parte della rete rispettivamente James Duckworth e Max Purcell.

Nel torneo di doppio, infine, Andrea Vavassori e Simone Bolelli faranno i conti con Griekspoor e Jan-Lennard Struff sul Court 2.