Leclerc: "Io e Jannik Sinner ci sentiamo spesso. Gli ho scritto per il numero uno"

A Montecarlo non ha potuto mantenere la promessa fatta a Jannik Sinner, perché l'altoatesino si è fermato in semifinale tra le polemiche per il chiaro errore arbitrale che ha tenuto in partita Stefanos Tsitsipas ormai a un passo dalla sconfitta.

"Andrò domenica per la finale perché ho pochi dubbi sul fatto che lui ci arriverà. In questo momento sta facendo vibrare tutta l’Italia ed è bello vedere così tanta energia intorno a Jannik.

Se lo merita, sta facendo tutto benissimo" , aveva detto Charles Leclerc durante il Masters 1000 di Montecarlo. Quella finale ha poi visto in campo Casper Ruud e, appunto, Tsitsipas.

Leclerc: "Io e Jannik Sinner ci scriviamo spesso"

Il pilota della Ferrari, in un'intervista al quotidiano La Stampa, ha svelato che presto giocherà a padel con Sinner con cui condivide un rapporto di reciproco rispetto.

Leclerc ha anche rivelato di aver scritto al tennista azzurro per l'incredibile traguardo raggiunto al termine del Roland Garros; traguardo che lo ha reso il primo italiano nella storia a conquistare la vetta del ranking mondiale.

"Ci scriviamo spesso, mi ha mandato diversi messaggi quando ho vinto a Montecarlo, un momento che aspettavo da anni, e io ovviamente gli ho scritto per il numero 1. Finora però ci siamo visti solo a qualche premiazione ma siamo d’accordo che a breve andremo a giocare a padel.

Anche se per me non sarà una grandissima giornata…" , ha detto Leclerc. Sinner disputerà il primo torneo della sua stagione sull'erba ad Halle, dove è atteso da un esordio piuttosto complicato contro Tallon Griekspoor.