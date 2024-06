Marion Bartoli su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: "Non è la fine dell'era Djokovic"

L'ex tennista francese Marion Bartoli è intervenuta in collegamento con la trasmissione RMC Info Talk Sport e ha parlato del recente Roland Garros e delle prospettive in vista della stagione sull'erba. Ha destato particolare dibattito il giudizio dell'ex giocatrice transalpina su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Bartoli si è detta sicura che non siamo assolutamente alla fine dell'era di Novak Djokovic. La campionessa di Wimbledon 2013 invitata a parlare della potenziale fine dell'era di Novak Djokovic, recentemente operato al ginocchio, ha affermato che i suoi principali avversari, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, "non sono ancora abbastanza regolari nei grandi incontri".

Bartoli ha affermato di non ritenere per questa ragione che "l'era Djokovic sia arrivata al termine". E ha ragionato sulle partite di semifinale e finale del recente Roland Garros.

Marion Bartoli: "Quante volte Djokovic ha avuto crampi in finali con Federer o Nadal?"

Bartoli dopo aver spiegato che non esclude ancora la possibilità di vedere anche Djokovic protagonista a Wimbledon nonostante l'intervento chirurgico di pochi giorni fa ha affermato: "Quando vediamo la finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che sono ovviamente grandissimi campioni, e il numero di errori non forzati che hanno continuato a commettere, i crampi di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner in semifinale mi viene da pensare una cosa.

Ditemi quante volte Novak Djokovic ha avuto crampi in finali contro Roger Federer o Rafael Nadal che sono durate più di cinque ore? Parliamo del numero di errori commessi da questi giocatori nelle finali dei tornei del Grande Slam dove il livello è più alto? Questa situazione non ritengo sia affatto la fine dell'era di Novak Djokovic".

Ecco l'intervento completo di Marion Bartoli alla trasmissione di RMC