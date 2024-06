Annacone: "Ecco le differenze tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sull'erba"

Analizzando i continui passi in avanti compiuti da Jannik Sinner nel suo gioco - soprattutto al servizio - le aspettative in vista della stagione sull'erba sono molto alte. L'altoatesino ha raggiunto le semifinali a Wimbledon lo scorso anno perdendo solo contro Novak Djokovic.

Sinner disputerà il primo Slam da numero uno del mondo sui prati dell'All England Club, dove si riproporrà il duello a distanza con Carlos Alcaraz, campione in carica ai Championships. Paul Annacone, ex allenatore di due leggende del calibro di Pete Sampras e Roger Federer, ha parlato delle differenze tra Sinner e Alcaraz sull'erba al sito ufficiale dell'ATP.

Annacone e le differenze tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sull'erba

"Per quanto mi riguarda, anche se il gioco sull'erba si è evoluto, i giocatori più efficaci su questa superficie sono quelli bravi con il primo colpo.

Lui ha compiuto un grande miglioramento sulla seconda di servizio. La precisione e la velocità della sua prima di servizio sono aumentate. Quando guardi a queste due cose e alla sua capacità di rispondere in maniera aggressiva, penso che saranno fondamentali per il suo successo sull'erba.

Credo che tutti debbano trovare la propria strada sulle diverse superfici" , ha detto Annacone. "I migliori giocatori non pensano 'Oh, giocherò sull'erba' ma 'Ora cambierò il mio gioco per far funzionare le cose' .

Anche se ora si muove molto, molto meglio, è un ragazzo alto. Penso che questo sia uno degli svantaggi rispetto a un tennista che si muove come Carlos Alcaraz. Probabilmente si muoverà in maniera più equilibrata di quanto farà Sinner sull'erba.

Se considero i miglioramenti di Sinner, quelli al servizio in particolare, credo si tratti di un enorme vantaggio. Così come la sua formidabile risposta" .