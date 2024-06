Jannik Sinner scrive a Spalletti in vista di Euro2024: "Siamo simili"

Nella giornata di ieri è ufficialmente cominciata Euro2024, gli Europei di calcio per club dove la nostra Italia proverà a difendere il titolo vinto tre anni fa. Una grande avventura e gli azzurri debutteranno questa sera contro l'Albania.

Un girone non facile e la Nazionale italiana dovrà ottenere il pass per gli Ottavi di finale nelle sfide contro Albania, Croazia e Spagna. Per Luciano Spalletti non sarà semplice, per lui sarà la prima prova importante da ct della Nazionale italiana e l'allenatore toscano ha ricevuto in queste ore un bellissimo messaggio, piuttosto importante.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner, in questi giorni al lavoro in Germania per il debutto nel torneo di Halle, gli ha scritto un breve quanto significativo messaggio: "Caro mister, quando ti ho conosciuto a Miami ho capito che siamo simili.

Persone semplici che lavorano sodo e cercano di appassionare tante persone allo sport. In bocca al lupo Luciano e forza Azzurri, faccio il tifo per voi' Sinner e Spalletti hanno un bellissimo rapporto, il tecnico ha più volte dichiarato ai giocatori di prendere il tennista italiano come esempio e ora è arrivata la risposta del campione al ct.

I due si sono conosciuti a Miami dove l'Italia stava preparando un test amichevole e Jannik era alle prese con il torneo Masters 1000. Un rapporto saldo e certificato da queste bellissime parole: una grande iniezione di fiducia per gli azzurri in vista del proprio debutto.

Diversi calciatori, in primis l'attaccante della Nazionale e della Juventus Federico Chiesa, hanno dichiarato la propria stima per Jannik, ammettendo di guardare spesso le sue sfide. Sinner è un esempio, lo era prima e lo è ora da numero uno al mondo, un numero uno che non ha intenzione di fermarsi ma vuole ancora continuare a stupire.