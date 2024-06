"Giochi di pace. L’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi" , è un libro che nasce su iniziativa di Athletica Vaticana, curato da Vincenzo Parrinello e pubblicato da Libreria Editrice Vaticana. Un libro che potrà beneficiare della prefazione di Papa Francesco e che lancia un importante messaggio di pace attraverso le parole di grandi sportivi azzurri.

Tra questi, figura anche Jannik Sinner. L'altoatesino disputerà per la prima volta i Giochi Olimpici a Parigi e non vede l'ora di rappresentare l'Italia dando tutte sé stesso per portare a casa una medaglia. Il quotidiano La Repubblica ha reso noto parte del testo di Sinner.

Sinner: "Vincere il 1º Slam è stato un sogno. Ora voglio una medaglia per l'Italia"

"Quando mi fermo a riflettere sul mio percorso di tennista professionista fino a questo momento della mia giovane carriera, mi vengono in mente ricordi, emozioni e tanta gratitudine.

Nella vita del tennista – fatta di trionfi e di battute d`arresto – per me spicca il sostegno incrollabile della mia famiglia. Fin da piccolo ho passato infinite ore a giocare a tennis, a sciare e a giocare a calcio.

Se qualcuno, allora, mi avesse detto che passare il tempo divertendomi a praticare molti sport mi avrebbe portato dove sono oggi, non avrei saputo cosa dire. Sto vivendo il mio sogno e spero di poter continuare per molti anni.

I miei genitori hanno riconosciuto la mia passione per lo sport, in particolare per il tennis, e mi hanno sempre permesso di esplorare i miei hobby e di coltivare le mie ambizioni. Hanno sacrificato il loro tempo, le loro energie e le loro risorse per assicurarmi ogni opportunità di perseguire i miei sogni, instillando in me i valori della dedizione, della perseveranza e dell'umiltà.

Con il sostegno della mia famiglia ho lasciato la mia casa in giovane età proprio per perseguire opportunità di formazione in una città più grande. E’ stato un momento difficile per me: amo il Sud Tirolo, il posto da cui provengo, e amo passare il tempo con la mia famiglia.

Ma sapevo che doveva essere così se volevo inseguire i miei sogni di raggiungere i vertici del tennis" , ha scritto Sinner. "Vincere il mio primo torneo del Grande Slam nel 2024 è stato un sogno che si è avverato.

Con il mio team lavoriamo instancabilmente, giorno dopo giorno, su tanti aspetti per cercare di migliorare e raggiungere risultati come questo. Un appuntamento che attendo con ansia nella mia carriera sono i Giochi olimpici, il più grande degli eventi sportivi. Avendo vinto la Coppa Davis con e per l`Italia, sono molto motivato ad aggiungere una medaglia per il mio Paese" .