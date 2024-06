Le armi di Jannik Sinner sull'erba: ecco l'analisi di Paolo Bertolucci

Jannik Sinner potrà fare la differenza anche sull'erba, una superficie negli anni ostica per i tennisti italiani, senza dover snaturare il suo gioco. È il parere rilasciato da Paolo Bertolucci, in un'analisi sulle colonne della Gazzetta dello Sport, che si è voluto sbilanciare su cosa potrebbe ottenere quest'anno l'altoatesino nei tornei che giocherà ad Halle e naturalmente a Wimbledon.

Sulla scia di quanto fatto vedere lo scorso anno, con la semifinale raggiunta nello Slam londinese, per l'ex tennista il giocatore di San Candido confermerà le buonissime prestazioni mostrate che lo hanno permesso di battagliare ad armi pari con Novak Djokovic, poi vincitore della competizione inglese.

"Ha trovato nel servizio un prezioso alleato ed è diventato ormai un 'ribattitore' fenomenale, secondo solo al miglior Nole all’interno del circuito Atp. Gli appoggi hanno trovato una perfetta sincronia, per non parlare della reattività dei piedi che ha ulteriormente messo in risalto tutte queste caratteristiche" ha evidenziato.

Sinner si prepara all'erba

Bertolucci si è espresso anche sulle prospettive del 22enne numero uno del mondo a Wimbledon: "Deve sperare in un sorteggio migliore fino ai quarti, ovvero non trovare nessun ostacolo. Poi certo le

sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto sull’erba.

Nelle prove Slam, al meglio dei 5 set, c’è tempo e modo per rimediare, come si è visto quest’anno" ha affermato, indicando in Ben Shelton e - magari - Matteo Berrettini come principali mine vaganti.

La fiducia non manca attorno all'ambiente dell'italiano, che ha festeggiato l'approdo in vetta al ranking: "Ma la sua testa è già proiettata ad Halle: questo primo banco di prova ci potrà rassicurare" è quanto sottolineato dall'ex atleta di Forte dei Marmi e attuale commentatore per Sky Sport.