Jannik Sinner è arrivato ad Halle: accoglienza speciale per il nuovo numero uno

L'altoatesino tornerà in campo al Terra Wortmann Open

Nel 2023, il 22enne di San Candido è sceso in campo sia a 's-Hertogenbosch che ad Halle. Nel primo caso ha subito una brutta sconfitta ai quarti di finale ai danni di Emil Ruusuvuori ; mentre nel secondo si è ritirato nel corso del match con Bublik per una contrattura alla coscia sinistra.

L'italiano ha ringraziato gli autori del gesto e salutato i suoi fan in un video pubblicato sull'account ufficiale del Terra Wortmann Open.

Per Jannik Sinner è arrivato il momento di concentrarsi sui prossimi impegni e sull'inizio della stagione sull'erba. L'altoatesino ha deciso di preparare Wimbledon partecipando al torneo ATP 500 di Halle, in programma dal 17 al 23 giugno.

