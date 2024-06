Sinner: "Andare all'Olimpiade è un onore. Sarà un momento chiave della mia carriera"

Jannik Sinner parteciperà per la prima volta ai Giochi Olimpici e non vede l'ora di rappresentare l'Italia dopo aver conquistato la Coppa Davis lo scorso novembre. Il nuovo numero uno del mondo si è recato a Roma per le consuete visite mediche del protocollo 'atleti probabili olimpici' del CONI.

In compagnia del preparatore atletico Umberto Ferrara e del capitano azzurro Filippo Volandri, l'altoatesino ha svolto l'intera visita e rilasciato alcune dichiarazioni parlando dei prossimi impegni e del sogno olimpico.

Sinner: "Olimpiadi? Momento chiave della mia carriera"

"Sono molto contento.

Abbiamo svolto le visite mediche, sto bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare: giocherò l’Atp 500 di Halle, Wimbledon e ovviamente l’Olimpiade, che sarà un momento chiave della mia carriera" , ha spiegato Sinner nelle parole raccolte da Sky Sport.

"Numero 1 del mondo? È una sensazione molto bella, ma quest’anno compirò appena 23 anni: avrò ancora molto lavoro da svolgere. Il mio percorso è appena iniziato” . L'italiano ha anche incontrato Filippo Tortu, velocista italiano e campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020.

"Andare all’Olimpiade per me è un grande onore. Si giocherà in Europa, sono molto emozionato. Sono curioso di conoscere tutti gli altri azzurri oltre a Filippo e di fare squadra tutti insieme. Gli obiettivi sono gli stessi che avevo prima: migliorare sia come tennista sia come persona.

Nell’immediato il focus è su Wimbledon, dove cercherò di andare avanti il più possibile, e naturalmente su Parigi 2024 per provare a vincere una medaglia" .