Jannik Sinner, il primo coach rivela: "Rimasi molto male quando lasciò lo sci"

Jannik Sinner è l'uomo del momento del tennis e dello sport italiano, gli ultimi mesi sono stati eccezionali e da lunedì Sinner è diventato il numero uno al mondo, il primo italiano nella storia a raggiungere questo straordinario risultato.

Il tennista altoatesino ha ricevuto in queste ore l'affetto di Sesto Pusteria, il piccolo paesino dove è cresciuto e dove gli hanno conferito la cittadinanza onoraria. I colleghi di Fanpage hanno intervistato Heribert Mayr, il primo allenatore della carriera tennistica di Sinner, quando aveva solo 12 anni.

Ecco le sue parole: "In questo momento faccio il maestro di tennis a Riscone, al circolo di Brunico e posso dire di aver allenato tra gli altri Jannik Sinner. Il suo ritorno a casa? Si, sono stato invitato ed è stata una grande emozione.

L'ultima volta che l'ho visto è stata a Parigi due anni fa ma da allora sono cambiate tante cose. Gli ho fatto complimenti per la vittoria degli Australian Open e per essere diventato numero uno al mondo". Heribert ha svelato qualche curioso retroscena sul primo incontro con il talento di San Candido e ha spiegato: "L'ho incontrato quando aveva 7-8 anni e subito si vedeva che aveva qualcosa in più degli altri.

L'ho allenato fino ai 13 anni, poi è andato via da qui. Tutto è cambiato: a un certo punto lui era il campione italiano di sci, eravamo in Primavera e mi disse di aver preso una decisione, ci restai male quando disse 'Smetto con lo sci', la sua vita era basata su quello, e fortunatamente è andata bene.

Cosa riuscì a capire subito? La cosa che aveva fin da piccolo era la capacità di leggere il gioco dell'avversario, aveva una grande visione di gioco e non dovevo spiegargli nulla, gli veniva tutto naturale", la chiusura del coach.