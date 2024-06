Simone Vagnozzi svela i momenti di svolta di Jannik Sinner e il piano per Wimbledon

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha parlato alla trasmissione di Super Tennis ”Tennis Talk”. Ovviamente il tema centrale di tutta la conversazione è stato Jannik Sinner. Dalla vittoria Slam in Australia fino alla situazione attuale e alle prospettive per la stagione su erba.

Vagnozzi ha raccontato un aneddoto che lo riguarda sulla finale di Melbourne: "Quando perse il secondo set ho visto che si è seduto in panchina e il suo viso era molto diverso, ci ha fatto un cenno di positività e quindi io se non sbaglio dissi al fisioterapista che avremmo vinto.

Io di solito faccio pochi pronostici, quando li faccio non li prendo ma quella volta è andata bene". Il lavoro con Jannik Sinner: "Mia moglie - racconta Vagnozzi - è molto appassionata di tennis, guarda tutto, trovo tutto registrato, riguardo le partite, quello che poteva fare Jannik e quello che fanno gli altri come si muovono su determinate palle, come servono in determinate situazioni, c'è sempre da imparare".

Viene chiesto a Vagnozzi qual è stato il momento di svolta di Sinner: "Non c'è stato un momento ben preciso di svolta nella carriera di Jannik ma sono stati piccoli passettini. Ci sono più momenti. Se ne devo prendere alcuni cito Pechino 2023, è arrivato, non era stato bene per la febbre, ha passato i primi turni con difficoltà poi ha battuto Alcaraz e Medvedev in finale facendo serve and volley.

Medvedev è stato il nostro obiettivo da quando abbiamo iniziato a lavorare. Quel risultato è stato possibile però con altri momenti arrivati prima col 1000 in Canada vinto, la sua prima semifinale Slam a Wimbledon.

E' arrivato con quella fiducia. Gli ha dato quella spinta, poi battere Alcaraz e Medvedev è stata un grande iniezione di fiducia".

Jannik Sinner e le prospettive per la stagione su erba secondo Simone Vagnozzi

Le prospettive della stagione su erba: "Lui giocherà ad Halle e lo fa per cercare di prendere confidenza con la superficie.

I primi turni a Wimbledon - spiega Vagnozzi - sono complicati con l'erba ancora bella fresca e verde. Dobbiamo arrivare pronti per muoverci al meglio. Jannik mammano che va avanti il torneo penso che possa giocare meglio, il servizio è migliorato, la confidenza a rete anche.

Non ci saranno effetti speciali ma deve continuare sulla strada attuale. Dobbiamo esser bravi a mettere gli ingredienti giusti, il giusto sugo ma non troppo sugo". I possibili rivali di Sinner nel futuro? "Joao Fonseca - chiude Vagnozzi - è un ottimo prospetto, Jannik si è allenato con lui a Torino al Masters.

Ha ottimi colpi. Mensik è un altro ottimo prospetto, si muove bene e tra poco lo troveremo nelle parti alte della classifica".