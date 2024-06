Jannik Sinner, il discorso da brividi ai bambini di Sesto Pusteria

Sono solo sette i tennisti in vantaggio negli scontri diretti con Carlos Alcaraz

Spesso si fanno scelte diverse da quelle che ci piacciono perché c'è la famiglia che ce lo impedisce. Poi il risultato può essere quello che è, non c'è il limite di voler diventare numero uno piuttosto che numero cento" , ha dichiarato Sinner nelle parole riportata dal quotidiano Il Corriere dello Sport.

Tornato nella sua città natale, Sinner ha guardato quei bambini negli occhi per lasciare loro un importante messaggio.

Tanti bambini, oggi, sognano una carriera da tennista professionista proprio grazie alla genuinità con cui Sinner ha trasportato tutti nel suo mondo; un mondo fatto di importanti scelte e incredibili imprese. Anche dopo il successo agli Australian Open , il 22enne aveva ringraziato i genitori per avergli permesso di seguire la sua passione.

Prima di diventare il nuovo numero uno, Jannik Sinner è stato uno di quei bambini che oggi gli hanno dedicato una memorabile accoglienza a Sesto Pusteria per festeggiare il grande traguardo raggiunto. L'altoatesino conosce benissimo le sensazioni che un ragazzino prova quando inizia a praticare uno sport e immagina, un giorno, di potersi mettere in mostra nei più importanti palcoscenici.

