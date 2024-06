Binaghi a Jannik Sinner: "Fregatene se qualche vecchio campione ti ha criticato"

Sesto Pusteria ha accolto il suo campione rendendogli omaggio per il grande traguardo raggiunto al termine del Roland Garros. Jannik Sinner è tornato per la prima volta a casa da numero uno del mondo e ha ricevuto un'accoglienza da brividi.

L'altoatesino ha firmato l'albo d'oro del Comune in Municipio davanti al sindaco di Sesto Thomas Summerer, al presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatshcer e tutta la sua famiglia.

Binaghi a Sinner: "Fregatene se qualche vecchio campione ti ha criticato"

Anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel ha partecipato alla celebrazione esaltando il primo azzurro in grado di conquistare la vetta del ranking.

"Vorrei ringraziare i genitori di Jannik, perché quando uno diventa campione del mondo vuol dire che ha fatto un percorso netto. Il merito principale è dei genitori, che gli hanno dato un'educazione incredibile.

Ci hanno insegnato che per far migliorare questo paese non bisogna partire da grandi città con grandi risorse, ma anche anche da piccole realtà come questa, ma bisogna avere grandi valori, come quelli che hanno insegnato a Jannik" , ha detto Binaghi nelle parole riportate da Il Corriere dello Sport.

"Poi un messaggio agli amministratori: loro capiranno che Jannik sarà una grande occasione di crescita sociale ed economica. Anche in Sardegna 50 anni fa abbiamo avuto un grande campione come Gigi Riva, che ci ha fatto crescere e far diventare donne e uomini migliori.

Il vostro Gigi Riva si chiama Jannik Sinner. Ora mi rivolgo a Jannik: in queste settimane sto girando tutta l'italia, tu hai fatto felici i milioni di persone che giocano a tennis e padel, fregatene se qualche vecchio campione ti ha criticato in passato, quando hai detto no alle Olimpiadi. Ora anche loro sono contenti" .