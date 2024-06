Da Roger Federer a Andre Agassi: gli ex numero 1 si congratulano con Jannik Sinner

Tanti ex numero 1 del mondo si congratulano con Jannik Sinner nuovo leader della classifica mondiale da lunedì 10 giugno. In un video pubblicato sul profilo ufficiale X dell'Atp tra gli altri Roger Federer per passare a Lleyton Hewitt e Andy Roddick fino a Andre Agassi si complimentano con Sinner per il risultato raggiunto.

Ecco alcuni dei principali passaggi dei giocatori con il video integrale postato a fine articolo. Ad aprire il video è Andre Agassi: "Tante congratulazioni Jannik per essere il nuovo numero 1 del mondo. Questo è un grande risultato e credo che nessuno lo meritasse di più di quanto lo meritavi tu.

Sei fantastico per questo gioco. Se l'Universo avesse un torneo di tennis, la Terra manderebbe te". Poi è stata la volta di Roger Federer: "Ciao Jannik, tante congratulazioni anche da parte mia per essere diventato il numero 1 del mondo.

Immagino che sarai enormemente felice e devi essere orgoglioso di questo risultato. Sono sicuro che in Italia tutti ti amano e ora che sei il primo giocatore italiano di sempre a essere arrivato al numero 1 non potrei che essere più felice per te.

Sei una grande persona, un grande giocatore e non posso che augurarti il meglio per il futuro. Ci vediamo presto". Andy Murray: "Ciao Jannik, mi congratulo con te per l'arrivo al numero 1 del mondo. Tutto meritato, hai fatto un anno incredibile, so cosa serve per arrivare là.

Lo meriti". Solare il messaggio di Gustavo Kuerten: "Congratulazioni Jannik, che risultato amico mio! Lo meriti, il tuo team, la tua famiglia. Siamo in ottime mani. Felice per te e per l'Italia. Continua a lavorare duro". John McEnroe prosegue: "Sei un grande, giovane ragazzo!

Sei speciale nel gioco. Benvenuto nel club. Sono sicuro che gli italiani saranno impazziti". C'è poi Daniil Medvedev: "Tante congratulazioni per essere il nuovo numero 1 del mondo. E' davvero un grande risultato. Lo meriti al 100%, giochi in maniera fantastica, meglio di tutti negli ultimi 365 giorni.

Ci vediamo sui campi". Andy Roddick: "Congratulazioni Jannik, da parte mia è un grande piacere vedere come giochi, vedere come sei migliorato in questi anni ad un età così giovane. Hai un grande team perché nessuno riesce a fare questo da solo".

Poi è arrivato Bjorn Borg: "Nel 1973 quando è iniziato il ranking Atp la cosa più bella era essere numero 1 del mondo. Congratulazioni perché so quanto è difficile esserlo e spero che ci potrai rimanere a lungo".

Lleyton Hewitt: "Congratulazioni Jannik. Incredibile risultato. È il sogno di tutti i bambini che prendono in mano una racchetta. Scalare la montagna fino in cima. Hai lavorato duro".

L'ironia di Patrick Rafter che è stato numero 1 del mondo solo per una settimana

Patrick Rafter: "Tante congratulazioni per essere il nuovo numero 1 del mondo.

Lo meriti, adoro vedere quando giochi. Spero ci rimarrai molto più a lungo della mia unica settimana ma penso che lo potrai facilmente battere questo record!". Ilie Nastase: "Congratulazioni, rimanici il più possibile che puoi perché lo meriti".

Jim Courier: "Congratulazioni per aver raggiunto la cima della montagna, lo sogna ogni giocatore, non a tutti accade. Ci sei arrivato, congratulazioni e non vedo l'ora di rivederti presto". Mats Wilander: "Congratulazioni e benvenuto nel club dei numeri 1 del mondo.

Grande lavoro, ci eri vicino da tempo e ora ci sei". Yevgeny Kafelnikov: "E' uno dei risultati più importanti quello di arrivare al numero 1 del mondo, Lo sognano tutti e so il lavoro che serve per poterci arrivare.

Goditi la giornata e benvenuto nel club". Boris Becker: "Congratulazioni Jannik per essere entrato in questo club molto esclusivo e tu meriti di esserci. Ti auguro ogni fortuna e felicità. Questo è solo l'inizio di una lunga carriera che avrai".

Infine Stefan Edberg: "Congratulazioni Jannik per essere arrivato al numero 1 del mondo. E' un risultato strepitoso in questo momento della tua carriera e ti auguro tutto il meglio". Ecco il video integrale: