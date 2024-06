Jannik Sinner, svelata la programmazione del numero uno dopo il Roland Garros

Nonostante la sconfitta in semifinale porti ancora dolore ai suoi tifosi l'esperienza di Jannik Sinner a Parigi è assolutamente positiva. L'azzurro arrivava al torneo con pochi giorni di allenamento e uno stop forzato in precedenza di quasi un mese.

Sinner ha disputato un ottimo torneo e avanti due set a uno ha sfiorato la finale dove è caduto solo contro un grandissimo Alcaraz. I due stanno dando vita ad una grande rivalità e Sinner termina questo Roland Garros alla grande in quanto è ora il nuovo numero uno al mondo.

Il tennista azzurro è il primo italiano nella storia a raggiungere questo risultato e a soli 22 anni ha ancora tanti margini di crescita e tanti record da battere. Sinner è uscito a Parigi ma non ha alcuna intenzione di fermarsi, Sinner non vede l'ora di tornare subito in campo e dare vita a una nuova grande sfida.

L'azzurro tornerà presto in campo e sarà tra i protagonisti del torneo Atp di Halle, il primo torneo che disputerà da numero uno al mondo. Jannik prenderà confidenza con la superficie e giocherà anche il doppio in coppia con l'amico Hubert Hurkacz.

Poi testa agli altri tornei, Sinner userà Halle per preparare il tanto atteso torneo di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam della stagione. Una stagione che si preannuncia atipica in quanto dopo l'esperienza breve sull'erba i tennisti torneranno su terra e Sinner in primis parteciperà al torneo 250 di Bastad e poi disputerà i Giochi Olimpici di Parigi, Sempre sui campi del Roland Garros.

Insomma due tornei su erba e due tornei su terra nelle prossime settimane con Jannik Sinner che non si ferma e anzi raddoppia, non vede l'ora di tornare subito in campo e dimostrare a tutti il suo valore, magari raggiungendo subito una vittoria su questa superficie.