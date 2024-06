Bertolucci spiega il motivo della sconfitta di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz

La semifinale giocata al Roland Garros da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata l’ennesima sfida di una saga che segnerà il presente e il futuro del tennis. Probabilmente meno spettacolare rispetto ai precedenti incroci, la partita sul Philippe Chatrier ha messo in mostra 4 ore e 12 minuti di lotta, in cui la migliore forma fisica ha permesso allo spagnolo di imporsi in cinque set.

Paolo Bertolucci, in un articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, ha espresso il proprio parere sulla sfida tra i due campioni, spiegando cosa ha fatto la differenza nel match.

Le parole di Paolo Bertolucci

“Quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stato un match pieno di strambate”.

Così l’ex tennista azzurro ha descritto la semifinale tra Sinner e Alcaraz. Bertolucci ha poi espresso la propria opinioni sulle ragioni del successo dello spagnolo contro il nuovo numero uno del mondo. “Credo che comunque alla lunga la semifinale sia cambiata nel momento in cui è uscita la migliore condizione fisica di Alcaraz.

Era un aspetto che nei giorni scorsi avevamo già sottolineato: nonostante lo stop di 20 giorni per via dei problemi al braccio, durante l’avvicinamento al Roland Garros Carlos Alcaraz ha potuto lavorare tranquillamente sulla parte inferiore del corpo e contro Sinner si è visto quanto fosse scattante e fresco.

Dopo i problemi all’anca che lo avevano costretto a dare forfait agli Internazionali d’Italia di Roma, invece, Jannik si è fatto due settimane lontano non solamente dai campi di gioco, ma anche dalla palestra.

Questo probabilmente ha fatto la differenza nell’incontro di ieri” ha commentato l’opinionista. Bertolucci ha continuato: “Se devo pensare a un momento che ha segnato il match, inevitabilmente mi viene da pensare a quello smash che Jannik ha sbagliato alla fine del quarto set e che ha aperto ad Alcaraz quel filotto di giochi, a cavallo tra quarto set e quinto, che alla fine è stato decisivo”.

L’ex tennista italiano ha poi fatto un appunto alla partita di Sinner. “Ho avuto l’impressione che a volte, preso dalla determinazione e dalla voglia di non cedere neppure un millimetro all’avversario, abbia tentato un paio di recuperi sui pallonetti di Alcaraz quando forse non valeva la pena farlo, spendendosi con poco senno in corse che lo hanno stancato ancora di più, quando era chiaro che il punto ormai era andato e che quella rincorsa sarebbe stata vana”.

Bertolucci ha concluso: “Detto questo, onore a Jannik Sinner, che è stato comunque protagonista di un grande torneo. Ricordo che all’inizio del Roland Garros, viste le sue condizioni fisiche e il difficile percorso di avvicinamento verso Parigi, tutti quanti avremmo messo più di qualche firma sul raggiungimento di una semifinale dello Slam”.