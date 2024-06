Continua la maledizione Slam per i neo-vincitori: cede anche Jannik Sinner

Jannik Sinner è andato ad un passo dalla prima storica finale al Roland Garros. Ad impedire al tennista azzurro di provare a vincere il secondo Slam consecutivo, dopo gli Australian Open, è stato Carlos Alcaraz, autore di una prova maiuscola.

Pochi rimpianti comunque per l’italiano, arrivato alla fine del match alla canna del gas, ma lo stesso generoso in ogni singolo punto. Non sarà quindi il 22enne di Val Pusteria a spezzare una maledizione mai sfatata nell’era Open.

Nessuno infatti è stato capace di vincere il secondo titolo Slam, subito dopo aver vinto il primo Alla fine ha fatto probabilmente la differenza una condizione fisica migliore dello spagnolo, bravo a capitalizzare i momenti a lui più favorevoli.

Una sconfitta che non ridimensiona di certo Sinner, che da lunedì avrà la gioia di vedersi in vetta al ranking mondiale, con pieno merito. Jannik lascia Parigi con una nuova consapevolezza. Anche la terra battuta, unica superficie con la quale non ha mai veramente legato, potrà dargli grandi soddisfazioni, in un futuro prossimo.

Le parole in conferenza stampa di Sinner

Queste le sue parole rilasciate ai giornalista in conferenza stampa: "Penso che sia stata una grande partita. Ha giocato meglio nei momenti importanti dei set che ha vinto. Questa è stata la chiave.

Ovviamente sono deluso per come è finita, ma fa parte del processo e della mia crescita. Sono felice di aver raggiunto le semifinali per come ero prima del torneo, ma d'altra parte sono deluso dalla partita di oggi. Ora voglio migliorare, fare del mio meglio e vedere cosa posso fare in futuro in questo torneo.

Se si guarda al lato positivo, sono migliorato rispetto all'anno scorso. C'è un'altra possibilità di giocare qui alle Olimpiadi”, ha dichiarato l’altoatesino, svelando i suoi obiettivi futuri.