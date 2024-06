Bertolucci sul match tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: "Ecco cosa ha inciso"

L'ex tennista italiano ha sottolineato un aspetto in particolare

L'azzurro si è ritirato prima del quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime al Mutua Madrid Open e ha saltato gli Internazionali BNL d'Italia proprio a causa del dolore all'anca. Solo dopo essersi sottoposto agli esami strumentali e aver parlato con il suo staff medico, il 22enne di San Candido ha deciso di scendere in campo a Parigi.

Bertolucci ha quindi menzionato il periodo di pausa che Sinner ha dovuto rispettare per non complicare i problemi all'anca.

L'ex tennista italiano ha sottolineato un aspetto in particolare che avrebbe a suo dire deciso il quinto set. "Cede solo dopo quattro ore Jannik Sinner. Alla lunga le settimane di stop hanno inciso sulla partita" .

Alcaraz ha rimontato un set di svantaggio in due occasioni dimostrando una tenuta mentale fuori dal comune, anche perché ha perso il terzo quando sembrava in totale controllo.

È stato Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi il nono capitolo di quella che potrebbe diventare una storica rivalità; una rivalità già in grado di emozionare milioni di appassionati. Lo spagnolo ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros con il punteggio di 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 portandosi sul 5-4 nel computo degli scontri diretti disputati nel circuito maggiore.

