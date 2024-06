Jannik Sinner, incredibile retroscena sulle ultime due eliminazioni al Roland Garros

È terminata al quinto set, dopo 4 ore e 9 minuti di battaglia, la sfida valida per l'accesso alla finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L'altoatesino, inizialmente in vantaggio 2 set a 1, si è arreso nella frazione di gioco decisiva.

Lo spagnolo è stato bravo a riaprire l'incontro nella parte finale del quarto parziale e iniziare il quinto con una aggressività che ha forse spiazzato Sinner. Alcaraz è così diventato il più giovane tennista in grado di raggiungere l'ultimo atto di uno Slam su tutte le superfici compiendo l'impresa ancora prima di compiere 22 anni.

Sinner può ritenersi comunque soddisfatto del cammino vissuto a Parigi, soprattutto considerando che dal prossimo lunedì sarà il nuovo numero uno del mondo e il primo italiano a sedersi sulla vetta del ranking ATP.

Analizzando le ultime due sconfitte subite dall'italiano al Roland Garros, le statistiche evidenziano un incredibile retroscena. In entrambe le partite che hanno decretato la sua eliminazione nel 2023 e nel 2024, Sinner ha vinto più punti dei suoi avversari: 198-193 nel match con Daniel Altmaier; 147-145 in quello contro Alcaraz.

Un dato clamoroso che racconta l'unicità di uno sport come il tennis, dove portare a casa più 15 del tuo rivale, a volte, può non bastare.

Second year in a row that Jannik Sinner goes out of Roland Garros despite winning more than half of total points.

Last year he won 198 to Altmaier's 193; this year 147 to Alcaraz's 145.



The only player who has ever out-pointed Sinner in a completed match at RG? Rafael Nadal. — Jeff Sackmann (@tennisabstract) June 7, 2024