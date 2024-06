Jannik Sinner: “Sono deluso. Rivalità con Alcaraz? Emozionante per il tennis”

Jannik Sinner dopo una lunga battaglia durata oltre quattro ore ha ceduto a Carlos Alcaraz, fermandosi ad un passo dalla prima storica finale al Roland Garros. Una prova generosissima quella messa sul campo dal campione azzurro, che oggi sul Philippe Chatrier ha dato tutto quello che aveva, e forse anche di più.

Nemmeno i crampi, sopraggiunti nel corso del match, hanno fermato l’immensa forza d’animo del ragazzo di Val Pusteria, che ha finito in completa riserva, comprensibilmente, dopo le tante settimane di stop per il problema all’anca.

Una sconfitta che non ridimensiona di certo il 22enne, che da lunedì avrà la gioia di vedersi in vetta al ranking mondiale, con pieno merito. Sinner lascia Parigi con una nuova consapevolezza. Anche la terra battuta, unica superficie con la quale non ha mai veramente legato, potrà dargli grandi soddisfazioni, in un futuro prossimo.

Chissà, magari nella stessa capitale francese tra poco meno di due mesi. “Penso che sia stata una grande partita. Ha giocato meglio nei momenti importanti dei set che ha vinto. Questa è stata la chiave. Ovviamente sono deluso per come è finita, ma fa parte del processo e della mia crescita.

Sono felice di aver raggiunto le semifinali per come ero prima del torneo, ma d'altra parte sono deluso dalla partita di oggi. Ora voglio migliorare, fare del mio meglio e vedere cosa posso fare in futuro in questo torneo.

Se si guarda al lato positivo, sono migliorato rispetto all'anno scorso. C'è un'altra possibilità di giocare qui alle Olimpiadi”, ha detto, dandosi forza.

"La rivalità con Carlos è emozionante per il tennis"

L’altoatesino non poteva non soffermarsi in conferenza stampa sulla rivalità con Alcaraz, che ora lo vede in svantaggio nel bilancio degli scontri diretti (5-4 per lo spagnolo): “Ci affrontiamo sempre in semifinale, finale o quarti di finale, in partite molto importanti.

Penso che sia emozionante per il tennis, soprattutto quando i testa a testa sono così ravvicinati. Chi vince è felice e chi perde cerca di trovare un modo per vincere la prossima volta. È quello che cercherò di fare.

Ci studiamo molto bene a vicenda. A volte si vede la tensione perché ci conosciamo così bene. Ogni volta che giochiamo ci aspettiamo un paio di cose l'uno dall'altro, ma poi tutto si confonde e si fanno scelte diverse in campo.

La prossima volta sarà diverso, vedremo su quale superficie giocheremo. Anche questo è molto importante, anche se è meglio a tre o a cinque", ha spiegato. Poi la domanda sui crampi. Jannik ha rassicurato tutti: "Sì, ho avuto un po' di tensione.

Prima tensione, poi crampi. Ho gestito la situazione un po' meglio. In altri anni non sapevo come gestirla. È successo all'inizio della partita, non avevamo giocato molto, quindi non ero preoccupato per il mio corpo". E alla domanda “Guarderai la finale di domenica?”, Jannik risponde così: “E’ sempre difficile da guardare, soprattutto quando si perde in semifinale.

Fa male perché sai che potresti essere lì, è una sensazione diversa rispetto alla sconfitta al primo turno. Mi riposerò un po' perché sono passato dal non fare nulla al giocare quattro ore per tre settimane.

Era una cosa che non mi aspettavo, quindi è positivo per me. Ora la mia priorità è prendermi cura del mio corpo e poi prepararmi per il tour su erba", ha concluso.