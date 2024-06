Jannik Sinner, il medico Ceccarelli svela il suo lavoro da 'Mental Coach'

Grazie alla vittoria su Grigor Dimitrov e con il contemporaneo forfait dal torneo di Novak Djokovic, Jannik Sinner è diventato il 29esimo numero uno al mondo della storia, il primo italiano a raggiungere questo traguardo.

Jannik Sinner non si ferma più, ha raggiunto diversi risultati in questi mesi e non vuole più fermarsi. La Gazzetta dello Sport ha intervistato il medico Riccardo Ceccarelli, fondatore di Formula Medicine, organizzazione che funziona da anni e che collabora con Sinner da oltre tre anni.

Ai microfoni della rosea il medico ha spiegato un po' chi è Jannik Sinner: "Parliamo del prototipo del campione moderno, un ragazzo determinato, curioso e che non si attende mai, volto sempre al miglioramento. Una caratteristica che hanno tutti i veri campioni e lui lo è".

Ceccarelli ha lavorato con diverse leggende del passato, a partire da Ayrton Senna fino a Charles Leclerc e Mikaela Shiffrin ma anche arbitri e addirittura astronauti. A riguardo Ceccarelli ha svelato: "Jannik lavora con noi da quando era a Bordighera da Riccardo Piatti, ma ha proseguito anche con il nuovo team.

Ha fatto grandi progressi, lui è il primo a voler essere sempre la miglior versione di sé stesso. Il mio ruolo? Io sono un medico e noi abbiamo un approccio scientifico, abbiamo capito che nel tennis, come anche in Formula Uno, la performance dipende dal cervello più che dai muscoli.

Stare in campo per quattro ore sotto pressione è soprattutto un livello di testa. Attraverso test computerizzati monitoriamo le performance dell'atleta e associandole alle linee del suo consumo cerebrale e del battito cardiaco.

Il nostro allenamento è finalizzato a creare situazioni che permettono di percepire sensazioni come rabbia, sconforto, stanchezza o calma. L'atleta sviluppa una profonda conoscenza di se stesso che poi lo aiuta durante la gara.

Sinner ha lavorato molto sulla gestione dell'ambiente esterno, penso al match contro Moutet dove è rimasto concentrato totalmente nonostante il pubblico".